Акції в центрі Києва: поліція затримала кілька людей

Під час проведення акції в урядовому кварталі відбулися сутички. Поліція затримала кілька людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

За його словами, інцидент стався на вулиці Лютеранській за 100 метрів від Офісу президента.

Кілька осіб хотіли зірвати прапори учасників акції. Противники мітингу також кинули димову шашку, поліція відреагувала на такі дії досить жорсткими затриманнями.

Фото: затримання в центрі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні в центрі Києва проходять кілька масових акцій, одна з яких була запланована на Банковій. Кілька сотень прихильників відеоблогера Анатолія Шарія мітингували під Офісом президента, потім вирушили ходою центральними вулицями столиці.

У поліції вранці повідомили, що у зв'язку з масовими акціями посилюють заходи безпеки в місті.

У поліції також зазначили, що учасники акцій можуть мати різні політичні погляди, в зв'язку з чим будуть можливі конфлікти.