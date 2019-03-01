Акції Tesla знизилися на 8% на тлі рішення про закриття магазинів

Цінні папери Tesla впали більш ніж на 24 долари

Акции американского производителя электромобилей Tesla в пятницу, 1 марта, упали на 8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Сообщается, что падение акций произошло после того, как компания объявила о новых мерах для сокращения расходов. В частности, ценные бумаги Tesla упали более чем на 24 доллара, ниже отметки в 300 долларов. Биржа отреагировала на появившееся накануне заявление Илона Маска о закрытии части магазинов и сокращении персонала.

Напомним, сегодня стало известно, что компания Tesla закроет все свои розничные магазины и перейдет к продажам электрокаров в режиме онлайн. Такое решение компания приняла для того, чтобы сократить расходы и уменьшить стоимость электрического пятиместного авто Model 3, продавая их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

По словам главы Tesla Илона Маска, закрытие сети розничных магазинов поможет компании стать "очень сильной конкурентной стороной". Маск также добавил, что "это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап".