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Протести у Мінську: міліція назвала кількість затриманих

Мінськ, Субота 19 вересня 2020 18:13
Протести у Мінську: міліція назвала кількість затриманих
Фото: затримання у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Мінська міліція підтвердила, що силовики проводили затримання під час сьогоднішньої акції протесту у білоруській столиці. Громадян затримували нібито за участь у несанкціонованих заходах.

Про це повідомляє білоруське провладне видання "БелТА".

За словами офіційного представника міліції Мінська Наталії Ганусевич, поки відомо про затримання понад 10 осіб. Точна кількість затриманих поки не називається.

"Всі затримані доставляються в територіальні РУВС для подальшого розбирання", - додала вона.

Водночас правозахисна організація "Весна" заявляє про щонайменше 159 затриманих.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить жіночий марш проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Поблизу торгового центру "Айсберг" силовики оточили колону протестувальників та почали затримання, серед затриманих опинилася відома активістка.

Зазначимо, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала білорусів щотижня виходити на масштабні акції протесту проти чинної влади.

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