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На акції в Москві стались масові затримання журналістів

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 14:21
На акції в Москві стались масові затримання журналістів
Фото: акція в підтримку Голунова (zona media)

На даний момент відомо про затримання близько сотні учасників акції

У центрі Москви (Росія) проходить марш в підтримку кореспондента відділу розслідувань "Медузи" Івана Голунова, в ході якого затримали журналістів та активістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як повідомляється, правоохоронці затримали кореспондента "Нової газети" Микиту Гіріна, кореспондента "МБХ медіа" Михайла Шевельова і журналіста "Комерсанта" Романа Дорофєєва. Також затриманий продюсер німецького Der Spiegel Олександр Чернишов, кореспонденти "Медузи" Ілля Жегулев і Андрій Перців. На даний момент відомо про затримання близько сотні учасників акції.

Відзначимо, минулого тижня проти журналіста-розслідувача Голунова завели кримінальну справу про збуті наркотиків і відправили під домашній арешт. 11 червня кримінальне переслідування журналіста припинили, однак марш вирішили не скасовувати.

Ініціатори акції не змогли узгодити захід з владою Москви, тому заявили, що нехай кожен вирішує сам - виходити на марш чи ні. Аналогічні акції проходять і в інших містах Росії.

Додамо, Іван Голунь - спецкор "Медузи". Відомий своїми розслідуваннями на тему корупції та злочинної діяльності. Його розслідування стосуються і вищих посадових осіб Москви і Російської Федерації. На думку Голунова, затримання пов'язане з його розслідуванням на тему похоронного бізнесу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в РФ затримали активіста за читання конституції.

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