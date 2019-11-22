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Акції до Дня Гідності в Києві пройшли без порушень, - поліція

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 04:24
Акції до Дня Гідності в Києві пройшли без порушень, - поліція
Фото: віче в День Достоїнства і Свободи (kyiv.npu.gov.ua)

Найбільша кількість учасників перебувала на столичному Майдані Незалежності, де відбувалося віче з нагоди річниці початку революції Гідності

Заходи до Дня Гідності і Свободи в центрі Києва на всіх локаціях пройшли без порушень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Протягом дня працівники поліції, нацгвардийци і патрульні поліцейські забезпечували охорону громадського порядку в місцях проведення заходів.

"Ніяких правопорушень не було. За нашими підрахунками, на вічі перебувало понад 5 тисяч людей і до охорони порядку було задіяно близько 1 тисячі поліцейських і нацгвардейців. Традиційно працювали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки. Все пройшло спокійно", - сказав він.

За інформацією правоохоронців, найбільша кількість учасників перебувала на столичному Майдані Незалежності, де відбувалося віче з нагоди річниці початку революції Гідності.

Нагадаємо, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності і свободи. Це свято на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) і Революції гідності (2013 року).

У Києві на Майдані Незалежності пройшло віче "У нас є гідність", в якому взяли участь близько п'яти тисяч людей. Учасники акції згадували загиблих на Майдані під час Революції Гідності в 2014 році і протестували проти розведення військ на Донбасі.

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