Акции ко Дню Достоинства в Киеве прошли без нарушений, - полиция

Фото: вече в День Достоинства и Свободы (kyiv.npu.gov.ua)

Наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане Независимости, где проходило вече по случаю годовщины начала революции Достоинства

Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы в центре Киева на всех локациях прошли без нарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

На протяжении дня работники полиции, нацгвардийци и патрульные полицейские обеспечивали охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий.

"Никаких правонарушений не было. По нашим подсчетам, на вече находилось более 5 тысяч человек и к охране порядка было задействовано около 1 тысячи полицейских и нацгвардейцев. Традиционно работали полиция диалога, кинологи и взрывотехники. Все прошло спокойно", - сказал он.

По информации правоохранителей, наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане Независимости, где проходило вече по случаю годовщины начала революции Достоинства.

Напомним, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. Это праздник в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года).

В Киеве на Майдане Независимости прошло вече "У нас есть достоинство", в котором приняли участие около пяти тысяч людей. Участники акции вспоминали погибших на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году и протестовали против разведения войск на Донбассе.