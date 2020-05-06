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Через акції під Кабміном у Києві правоохоронці перекрили кілька вулиць

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 10:32
Через акції під Кабміном у Києві правоохоронці перекрили кілька вулиць
Фото: перекриті дороги в Києві (РБК-Україна)

У центральній частині Києва було анонсоване проведення масових акцій

Сьогодні, 6 травня, аби не допустити порушень громадського порядку під час запланованих акцій під Кабінетом міністрів поліцейські та військові заступили на посилене чергування та перекрили кілька вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, у центральній частині Києва було анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету міністрів України. У зв'язку з цим, задля збереження публічної безпеки і порядку були залучені на чергування підрозділи поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники ДСНС, кінологи та вибухотехніки.

Фото: перекриті дороги в Києві (РБК-Україна)

Крім того, правоохоронні органи обмежили дорожній рух окремими вулицями в центрі столиці. Також вони закликають організаторів, та учасників акції дотримуватися норм законодавства і карантинних обмежень.

Нагадаємо, влада заявляє про поліпшення ситуації із захворюваністю в країні, але з огляду на рекомендації ВООЗ, Кабмін продовжить карантин після 22 травня.

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