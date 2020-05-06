ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за акции под Кабмином в Киеве правоохранители перекрыли несколько улиц

Новости » Общество     06.05.2020 - 10:32
Из-за акции под Кабмином в Киеве правоохранители перекрыли несколько улиц
Фото: перекрытые дороги в Киеве (РБК-Украина)

В центральной части Киева было анонсировано проведение массовых акций

Сегодня, 6 мая, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время запланированных акций под Кабинетом министров полицейские и военные заступили на усиленное дежурство и перекрыли несколько улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, в центральной части Киева было анонсировано проведение массовых акций, в том числе и под зданием Кабинета министров Украины. В связи с этим, для сохранения публичной безопасности и порядка были привлечены на дежурство подразделения полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

Фото: перекрытые дороги в Киеве (РБК-Украина)

Кроме того, правоохранительные органы ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы. Также они призывают организаторов, и участников акции соблюдать нормы законодательства и карантинных ограничений.

Напомним, власти заявляют об улучшении ситуации с заболеваемостью в стране, но учитывая рекомендации ВОЗ, Кабмин продолжит карантин после 22 мая.

Под Киевом со штурмом задержали россиянина за грабежи и угрозы взрыва Кабмин продлит мораторий на проверки для малого бизнеса
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКиевакции
News
On Top