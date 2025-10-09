ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Активный циклон накроет почти всю Украину: где будет дождливо 9 октября

Четверг 09 октября 2025 07:00
UA EN RU
Активный циклон накроет почти всю Украину: где будет дождливо 9 октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 9 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 9 октября, активный циклон смещается из Крыма на север и повлияет почти на всю территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Из-за циклона в четверг в Украине будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями. Серьезных осадков избегут лишь крайний запад страны, часть центральных областей, а также Одесская и Николаевская области, где днем ожидаются короткие прояснения.

Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +13 градусов, а теплее всего будет на юге и в центре - от Одесской области до Полтавщины, где воздух прогреется до +19 градусов.

Прохладнее всего - на Тернопольщине, Хмельнитчине, в Черновицкой области и в Карпатах, где местами будет ниже +10° градусов.

В Киеве 9 октября ожидается облачная и влажная погода, днем температура составит около +12 градусов.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы