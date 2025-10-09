Активный циклон накроет почти всю Украину: где будет дождливо 9 октября

Сегодня, 9 октября, активный циклон смещается из Крыма на север и повлияет почти на всю территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

Из-за циклона в четверг в Украине будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями. Серьезных осадков избегут лишь крайний запад страны, часть центральных областей, а также Одесская и Николаевская области, где днем ожидаются короткие прояснения.

Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +13 градусов, а теплее всего будет на юге и в центре - от Одесской области до Полтавщины, где воздух прогреется до +19 градусов.

Прохладнее всего - на Тернопольщине, Хмельнитчине, в Черновицкой области и в Карпатах, где местами будет ниже +10° градусов.

В Киеве 9 октября ожидается облачная и влажная погода, днем температура составит около +12 градусов.