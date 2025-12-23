Активность вражеских дронов затрудняет восстановление железной дороги возле Коростеня
"Укрзалізниця" пытается восстановить поврежденную инфраструктуру вблизи Коростеня, но постоянная активность вражеских дронов мешает работе железнодорожников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.
"Продолжается восстановление вблизи Коростеня, где постоянная активность вражеских БпЛА создает дополнительное препятствие работе железнодорожников. Не рискуем жизнями людей, но возобновляем работы каждый раз при первой возможности", - говорится в сообщении УЗ.
Пассажирские поезда перенаправляются через Фастов с задержками до трех часов из-за удлиненного маршрута и необходимости дополнительных стыковок.
Таким образом, этой ночью альтернативным маршрутом отправятся поезда:
- №107 Киев - Солотвино,
- №741 Киев - Львов,
- №7 Киев - Черновцы,
- №43/49 Черкассы - Ивано-Франковск,
- №97 Киев - Ковель,
- №29 Киев - Ужгород,
- №707 Киев - Ивано-Франковск,
- №67/19 Киев - Варшава, Холм,
- №51 Киев - Перемышль,
- №15 Харьков - Ворохта,
- №91 Киев - Львов,
- №10 Будапешт - Киев,
- №64 Перемышль - Харьков,
- №120 Холм - Днепр,
- №18 Ужгород - Харьков,
- №2/124 Ворохта - Харьков,
- №16 Ворохта - Харьков,
- №750 Ужгород - Киев,
- №029Д Киев - Ужгород,
- №707П Киев - Ивано-Франковск,
- №123Л Ивано-Франковск - Харьков.
Для пассажиров в Коростень организована пересадка на пригородный поезд по Шепетовке. Аналогично и в обратном направлении, сообщают в "Укрзалізнице".
Авария на железной дороге
Утром 22 декабря стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом, из-за которой пассажирский поезд Харьков - Ужгород был экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.
Впоследствии появилась информация о том, что грузовой поезд "Укрзалізниці" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".
Стоит напомнить, что это не первый случай, когда россияне ударными дронами повреждают железную дорогу. В частности, в начале декабря в течение нескольких ночей враг бил по железнодорожной инфраструктуре Фастова.
Как выглядит вокзал в Фастове после вражеского удара - в репортаже РБК-Украина.