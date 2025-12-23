ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Активность вражеских дронов затрудняет восстановление железной дороги возле Коростеня

Житомирская область, Вторник 23 декабря 2025 00:55
UA EN RU
Активность вражеских дронов затрудняет восстановление железной дороги возле Коростеня Фото: люди на вокзале в ожидании поезда (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

"Укрзалізниця" пытается восстановить поврежденную инфраструктуру вблизи Коростеня, но постоянная активность вражеских дронов мешает работе железнодорожников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.

"Продолжается восстановление вблизи Коростеня, где постоянная активность вражеских БпЛА создает дополнительное препятствие работе железнодорожников. Не рискуем жизнями людей, но возобновляем работы каждый раз при первой возможности", - говорится в сообщении УЗ.

Пассажирские поезда перенаправляются через Фастов с задержками до трех часов из-за удлиненного маршрута и необходимости дополнительных стыковок.

Таким образом, этой ночью альтернативным маршрутом отправятся поезда:

  • №107 Киев - Солотвино,
  • №741 Киев - Львов,
  • №7 Киев - Черновцы,
  • №43/49 Черкассы - Ивано-Франковск,
  • №97 Киев - Ковель,
  • №29 Киев - Ужгород,
  • №707 Киев - Ивано-Франковск,
  • №67/19 Киев - Варшава, Холм,
  • №51 Киев - Перемышль,
  • №15 Харьков - Ворохта,
  • №91 Киев - Львов,
  • №10 Будапешт - Киев,
  • №64 Перемышль - Харьков,
  • №120 Холм - Днепр,
  • №18 Ужгород - Харьков,
  • №2/124 Ворохта - Харьков,
  • №16 Ворохта - Харьков,
  • №750 Ужгород - Киев,
  • №029Д Киев - Ужгород,
  • №707П Киев - Ивано-Франковск,
  • №123Л Ивано-Франковск - Харьков.

Для пассажиров в Коростень организована пересадка на пригородный поезд по Шепетовке. Аналогично и в обратном направлении, сообщают в "Укрзалізнице".

Авария на железной дороге

Утром 22 декабря стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом, из-за которой пассажирский поезд Харьков - Ужгород был экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.

Впоследствии появилась информация о том, что грузовой поезд "Укрзалізниці" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда россияне ударными дронами повреждают железную дорогу. В частности, в начале декабря в течение нескольких ночей враг бил по железнодорожной инфраструктуре Фастова.

Как выглядит вокзал в Фастове после вражеского удара - в репортаже РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война в Украине Поезда
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ