Активность вражеских дронов затрудняет восстановление железной дороги возле Коростеня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram .

"Продолжается восстановление вблизи Коростеня, где постоянная активность вражеских БпЛА создает дополнительное препятствие работе железнодорожников. Не рискуем жизнями людей, но возобновляем работы каждый раз при первой возможности", - говорится в сообщении УЗ.



Пассажирские поезда перенаправляются через Фастов с задержками до трех часов из-за удлиненного маршрута и необходимости дополнительных стыковок.



Таким образом, этой ночью альтернативным маршрутом отправятся поезда:

№107 Киев - Солотвино,

№741 Киев - Львов,

№7 Киев - Черновцы,

№43/49 Черкассы - Ивано-Франковск,

№97 Киев - Ковель,

№29 Киев - Ужгород,

№707 Киев - Ивано-Франковск,

№67/19 Киев - Варшава, Холм,

№51 Киев - Перемышль,

№15 Харьков - Ворохта,

№91 Киев - Львов,

№10 Будапешт - Киев,

№64 Перемышль - Харьков,

№120 Холм - Днепр,

№18 Ужгород - Харьков,

№2/124 Ворохта - Харьков,

№16 Ворохта - Харьков,

№750 Ужгород - Киев,

№029Д Киев - Ужгород,

№707П Киев - Ивано-Франковск,

№123Л Ивано-Франковск - Харьков.

Для пассажиров в Коростень организована пересадка на пригородный поезд по Шепетовке. Аналогично и в обратном направлении, сообщают в "Укрзалізнице".

