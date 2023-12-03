Оккупанты ждут лучшей погоды возле Авдеевки: хотят бросать на штурмы технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

Барабаш заявил, что самыми сложными направлениями остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны. По его мнению, российские войска ожидают улучшения погодных условий, чтобы снова применять для атак технику.

"Сейчас идет уже третья волна их штурмовых действий. Конечно, что (они, - ред.) отличаются. Первая волна - это они ехали на технике, как на параде. Вторая волна - они поняли, что так нельзя... Они разделили эти колонны на меньшие колонны и пошли из нескольких направлений. Третья волна - это в основном применение пехоты... Я так понимаю, что сейчас пытаются держать до лучших благоприятных погодных условий и будут пытаться штурмовать с большим применением техники", - считает Барабаш.

Начальник Авдеевской МВА также подчеркнул, что во время третьей волны штурмов россияне открыли еще два дополнительных направления для атак - это промзона Авдеевки и со стороны Донецка через Спартак. Это отвлекает внимание украинских защитников.

Он пояснил, что для оккупантов Авдеевский коксохим имеет определенное "сакральное" значение, как "Азовсталь" в Мариуполе. По словам Барабаша, россияне бьют по заводу разным вооружением, там часто вспыхивают пожары.

"На коксохиме они (оккупанты, - ред.) они оставляют попыток штурмовать ни днем, ни ночью. Иногда они доходят почти до забора завода, но дальше им не дают заходить. Очень горячо на том направлении, лезут почти постоянно", - сказал Барабаш.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

Вчера, 3 декабря, воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории Авдеевского коксохимического завода. Они подчеркнули, что завод контролируют ВСУ.