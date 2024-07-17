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Активность РФ на Покровском направлении снизилась. Какая ситуация на фронте

Украина, Среда 17 июля 2024 08:35
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Активность РФ на Покровском направлении снизилась. Какая ситуация на фронте Фото: РФ снизила активность на Покровском направлении на 17 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки, 16 июля, зафиксировано 112 боевых столкновений. Оккупанты снизили активность на Покровском направлении.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.

"На Покровском направлении ВСУ отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часового Яра, Клещиевки и Опытного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Пивничного, Нью-Йорка и Торецка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении враг совершил шесть штурмов позиций ВСУ возле Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло одно враждебное штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага - не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Потери РФ в Украине

За сутки, 16 июля, потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также ВСУ обезвредили 11 танков, девять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и девять единиц специальной техники врага.

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