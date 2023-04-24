Активность авиации в Мариуполе происходит из-за визита вице-премьера РФ, - советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня, 24 апреля, фиксируют активность авиации России. Вероятно, она связана с визитом вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По словам Андрющенко, даже во время визита российского диктатора Владимира Путина такую активность авиации не фиксировали.

Он добавил, что целью визита могло стать якобы создание очередного плана по "восстановлению города".

"Частичное объяснение большой активности авиации найдено. В Мариуполе был вице-премьер РФ Марат Хуснуллин", - написал Андрющенко.

По его словам, над городом сегодня наблюдается сверхвысокая активность авиации - в небо подняли вертолеты и самолеты оккупантов.

Напомним, российская пропаганда 19 марта заявляла о том, что Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь.

Позже в разведке отметили, что у них нет доказательств поездки Путина в Мариуполь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.