Активизация наступления ВСУ в районе Сватово - Кременная и ротация под Бахмутом: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области

Украинские и российские источники сообщают, что ВСУ 2 декабря совершили локальные прорывы к юго-западу и северо-западу от Кременной. Известный российский блогер утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись в лесах к югу от Кременной и достигли окраин Червонопоповки (примерно в 10 км к северо-западу от Кременной). "Военкор" добавил, что ВСУ активизировали контрнаступление по всей линии фронта и в районе трассы Сватово - Кременная.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай расплывчато отметил, что украинские военные находятся "очень близко" к Кременной, и заявил, что ВСУ "побывали" на Кременской подстанции в районе населенного пункта. Чиновник добавил, что на линии фронта Сватово - Кременная наконец-то меняется погода, отметив, что вскоре Силы обороны Украины смогут улучшить свои маневры, так как грязь в этом районе полностью замерзает.

ISW ранее сообщала, что боевые действия, вероятно, будут активизироваться в течение этого зимнего периода, учитывая, что мерзлота обеспечивает лучшие условия для маневренной войны, говорится в отчете.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Червонопоповки и Белогоровки (примерно в 12 км к югу от Кременной). В Минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы нанесли поражение трем украинским ротным тактическим группам, которые пытались атаковать Червонопоповку.

Российские и украинские войска продолжали вести локальные бои к западу от Сватово 2 декабря. Генштаб ВСУ информировал, что украинские войска отразили атаки оккупантов на Новоселовское и Стельмаховку, примерно в 18 км к северо-западу от Сватово.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 2 декабря, видно, что российские войска ходят по Новоселовскому, что указывает на то, что захватчики, вероятно, восстановили свои позиции в населенном пункте. Российские государственные СМИ утверждали, что войска РФ в настоящее время проводят зачистку в н.п. Новоселовское от оставшихся украинских сил.

На кадрах с геолокацией также видно, как восточнее Стельмаховки российский военнослужащий сдается украинским силам.

Российские источники утверждали, что войска РФ отражали атаки украинских войск на Котляровку (примерно в 29 км к северо-западу от Сватово) и Куземовку восточнее Новоселовского.

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжали минимально продвигаться вокруг Бахмута на фоне продолжающихся наступательных операций 2 декабря. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отражали атаки оккупантов в районе Бахмута, в 26 км к северо-востоку от Бахмута в районе Выемки и в 14 км к югу от Бахмута в районе Опытное, Клещиевка и Курдюмовка.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 1 декабря, видно, что российские войска продвигаются минимально к югу и юго-востоку от Бахмута, а также в районе Опытного. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ проводят разведку в районе Клещиевки и что бои в районе населенного пункта продолжаются, несмотря на заявления России о полной оккупации населенного пункта.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ продвигаются в районе Спорное (в пределах 30 км к северо-востоку от Бахмута) и не позволяют украинским войскам перебрасывать подразделения на передовые позиции в этом районе.

Российские блоггеры утверждали, что ВСУ перебрасывают части из Запорожской области в район Бахмута, и предположили, что это означает, что украинские силы столкнулись с критической ситуацией на этом участке фронта.

Предполагаемая ротация подразделений украинских сил в этот район была бы невозможна, если бы российские силы имели возможность перекрыть все дороги в районе Бахмута, как ранее утверждал российский источник, отмечают аналитики.

Оперативная группа объединенных сил Украины 2 декабря опубликовала интервью с украинским военнослужащим в районе Бахмута, в котором военнослужащий заявляет, что условия невероятно тяжелые и что российские войска продолжают наступательные операции в этом районе, несмотря на большое количество жертв.

Ранее ISW оценивала усилия России по взятию Бахмута как дорогостоящие, сосредоточенные на городе, имеющем ограниченное оперативное значение, напомнили аналитики.

Российские силы продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка - Донецк 2 декабря. Как сообщали в Генштабе ВСУ, украинские войска отразили атаки российских захватчиков в 28 км к юго-западу от Авдеевки в районе Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также продолжали наступательные операции юго-западнее Авдеевки в районе Невельского, Водяного и Новомихайловки. Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись к восточной окраине Первомайского, а один утверждал, что они закрепились в самом населенном пункте. Российские блоггеры также заявляли, что российские войска продвинулись минимально на южной окраине Авдеевки и что в центре Марьинки продолжаются бои между украинскими и российскими войсками.

Войска РФ 2 декабря продолжали вести оборонительные операции на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. По сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают удерживать рубежи обороны на этом участке фронта. В Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили контратаки ВСУ в районе н. п. Никольское на западе Донецкой области (в пределах 47 км к юго-западу от Донецка). Украинский Генштаб сообщил, что интервенты продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецкой и восточной части Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские силы могут испытывать трудности с правильным распределением и развертыванием своих сил в тыловых районах на юге Украины из-за украинских ударов по российской логистике. Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила 2 декабря, что оккупанты пытаются подтянуть подразделения на востоке Херсонской области ближе к линии фронта в Запорожской области из-за возросшей там активности, но многие подразделения остаются на левом берегу Днепра и в центральной части Херсонской области. Гуменюк также отметила, что украинские удары по российским тылам к югу от Днепра затрудняют рассредоточение российских сил по рассредоточению резервов из густонаселенных районов.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские силы, скорее всего, переместили свои логистические узлы дальше на юг и восток, чтобы защитить их от ударов ВСУ, и что такие меры усугубляют нехватку российских боеприпасов, которая является основным сдерживающим фактором, не позволяющим войскам РФ возобновить крупномасштабные боевые действия.

Российские войска продолжали наносить удары по районам на правом берегу Днепра, включая Херсон и его окрестности.

ВСУ продолжали наносить удары по войскам РФ в тыловых районах Запорожской области вдоль важнейших логистических линий, что могло повлиять на их способность удерживать или оборудовать оборонительные рубежи. 2 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что 1 декабря в результате наших ударов по скоплению российских войск под Каменским было ранено более 100 человек.

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ нанесли удары по н.п. Терпиння (к северу от Мелитополя по трассе Т401 Мелитополь-Токмак-Пологи) и Якимовке (к юго-западу от Мелитополя по трассе Е105 Мелитополь-Джанкой), ранив и убив десятки российских солдат и уничтожив 130 единиц военной техники.

Оккупационный "глава" Запорожской области Евгений Балицкий опроверг утверждения Украины о выводе российских войск из Пологов и эвакуации гражданских из оккупированных районов вблизи линии фронта. Однако продолжающиеся украинские удары по скоплениям войск РФ и военным объектам вдоль важнейших наземных коммуникаций (GLOC), включая Пологи 2 декабря, указывают на то, что такие районы остаются уязвимыми для украинских усилий по перехвату и что российские силы, возможно, не смогут их защитить, отмечают аналитики.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что с 27 ноября в результате ударов ВСУ были ликвидированы и ранены более 1200 российских военнослужащих в Запорожской области.

Российские силы продолжали обычный огонь к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях 2 декабря. Российские и украинские источники сообщили, что войска РФ нанесли удары по Запорожью и Днепру. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска нанесли удар по Никополю и Марганцу Днепропетровской области через Каховское водохранилище со стороны Энергодара. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты также обстреляли Очаков Николаевской области к северу от Кинбурнской косы.