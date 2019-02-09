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Актививсты обстріляли будинок Авакова з салютних установок

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 21:21
Актививсты обстріляли будинок Авакова з салютних установок
Фото: Акція біля будинку Авакова (РБК-Україна)

На даний момент акція закінчилася, активісти повернулися до будівлі Подільського райвідділу

Активісти обстріляли з салютних установок спецкомлекс "Фортеця", де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков через затриманих на акції "Хто замовив Катю Гандзюк?". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

"Сьогодні ми побачили симбіоз Юлії Тимошенко та Арсена Авакова. Сьогодні ми побачили черговий етап поліцейського терору", - заявив активіст Роман Синіцин.

 

Як повідомляло РБК-Україна, активісти нанесли на паркан садиби Авакова напис "БЮТ замовив Гандзюк". Після цього вони запалили фаєри і скандували "Свободу політв'язням" і "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Нагадаємо, що затриманих перед виступом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі та в результаті сутички, яка сталася після акції, з правоохоронцями досі утримують в Подільському районному відділі поліції.

Крім того, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

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Новини України акцииАрсен АваковКатерина Гандзюк
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