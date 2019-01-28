Активісти заявляють по 35 загиблих під час протестів у Венесуелі

Смерті зафіксовано у 10 штатах країни

С начала протестов в Венесуэле погибли 35 человек в 10 штатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS) в Twitter.

Такие же данные приводит Венесуэльская программа образования и действий в сфере прав человека (Provea).

Кроме того, активисты сообщают о по меньшей мере 850 задержанных с начала массовых протестов в стране.

Напомним, главы МИД стран Евросоюза обсудят 31 января ситуацию в Венесуэле в ходе неформальной встречи в Бухаресте.

РБК-Украина писало, 10 января Николас Мадуро в очередной раз вступил в должность президента Венесуэлы. Он возглавляет страну с 2013 года.

В ночь на 23 января лидер оппозиции и председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США и Канада и ряд стран Латинской Америки. В противовес этому на сторону Николаса Мадуро стали Куба и Боливия, а также Россия, Турция и Китай.