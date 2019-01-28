Активісти заявляють по 35 загиблих під час протестів у Венесуелі

Фото: протести в Венесуелі (з відкритих джерел)

Смерті зафіксовано у 10 штатах країни

З початку протестів у Венесуелі загинули 35 людей у 10 штатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр моніторингу за соціальною конфліктністю (OVCS) у Twitter.

Такі ж дані наводить Венесуельська програма освіти та дій у сфері прав людини (Provea).

Крім того, активісти повідомляють про щонайменше 850 затриманих з початку масових протестів у країні.

Нагадаємо, глави МЗС країн Євросоюзу обговорять 31 січня ситуацію у Венесуелі в ході неформальної зустрічі в Бухаресті.

РБК-Україна писало, 10 січня Ніколас Мадуро в черговий раз вступив на посаду президента Венесуели. Він очолює країну з 2013 року.

В ніч на 23 січня лідер опозиції і голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе президентом країни. Його підтримали США і Канада і низка країн Латинської Америки. На противагу цьому на бік Ніколаса Мадуро стали Куба та Болівія, а також Росія, Туреччина і Китай.