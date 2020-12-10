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Активісти заявили про тиск на приватного виконавця, який заарештував майно МГЗ через шкоду екології 

Автор: РБК-Україна

На приватного виконавця, який наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно Миколаївського глиноземного заводу, а також майнові права підприємства на суму понад 9,2 мільярда гривень через шкоду екології, здійснюється тиск.

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Про це повідомили активісти екологічної ініціативи "Стоп шлам" у Facebook.

Як повідомляють активісти, через три дні після примусового виконання рішення суду про арешт майна МГЗ дисциплінарною комісією приватних виконавців при Міністерстві юстиції України, щодо приватного виконавця Дмитра Куліченка було ініційовано розгляд у справі 1996 року зі метою позбавити його ліцензії.

Екологічна ініціатива "Стоп Шлам" заявляє, що розцінює такі дії як тиск і спробу перешкодити виконанню забезпечення позову з метою уникнення відповідальності.

За словами активістів організації, відходи виробництва МГЗ - червоний шлам - є однією з основних проблем екології регіону і загрожують Миколаївській області екологічною катастрофою.

Нагадаємо, 23 листопада Заводський районний суд Миколаєва наклав арешт на майно Миколаївського глиноземного заводу. Арешт наклали для забезпечення позову на суму понад 9,2 млрд грн від громадської організації "Стоп шлам", яка звинувачує завод у завданні збитків екології регіону і здоров'ю його жителів.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна керівник Чорноморської митниці повідомив про систематичне порушення Миколаївським глиноземним заводом, бенефіціаром якого залишається російський олігарх Олег Дерипаска, технологічного процесу й безконтрольне переміщення відходів червоного шламу на власні сховища.

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