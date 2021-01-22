Активісти розповіли про плани в питанні захисту ринку "Столичний" від рейдерського захоплення

У п'ятницю, 21 січня, громадські активісти знову вийшли на акцію під стіни Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції в Києві, протестуючи проти можливої передачі майна ринку "Столичний" людям з оточення Юрія Іванющенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця події.

Як повідомив керівник Київської підрозділу ДУК "Правий сектор" Юрій Гуренко, вимоги активістів залишаються незмінними - Мін'юст повинен жорстко відреагувати і припинити захоплення ринку "Столичний" людьми, яких пов'язують з Іванющенком, і не прикривати чиновників Офісу протидії рейдерству.

Активістам вдалося домогтися, щоб до них вийшли чиновники Мін'юсту. Останні повідомили, що сьогодні засідання комісії з питання ринку "Столичний" проводитися не буде, проте воно має відбутися в понеділок, 25 січня.

За словами Юрія Гуренка, представники "Правого сектора" обов'язково повернуться під стіни Офісу протидії рейдерству в день засідання.

Крім того, вони не мають наміру відступати в цьому питанні, адже за їх словами, в руках Іванющенка ринок "Столичний", фактично, стає джерелом фінансування сепаратистів.

"Ми просто так не підемо, адже ми зібралися тут, щоб відновити законність... Такий Офіс протидії рейдерству нам не потрібен. Нам потрібен закон і порядок. Якщо потрібно, ми зайдемо і пояснимо їм що таке закон. Кожному з них", - зазначив Гуренко.

Нагадаємо, раніше в Києві почалася безстрокова акція протесту біля ринку "Столичний" під гаслом "Продаєш і купуєш на "Столичному" - фінансуєш війну на Донбасі". Протестувальники заявили, що ринок належить Юрію Іванющенку ("Єнакіївському"), який фінансує війну на Донбасі.

21 січня під будівлею Офісу протидії рейдерству відбувся мітинг на захист ринку "Столичний". Учасники акції закликали Мін'юст не порушувати закон і не передавати ринок в руки Іванющенка та його людей.