Під Мін'юстом пройшов мітинг на захист ринку "Столичний"

Фото: під час протесту в Києві (apostrophe.ua)

У четвер, 21 січня, в Києві під будівлею Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України відбувся мітинг на захист ринку "Столичний". Учасники акції закликали владу не порушувати закон в інтересах Юрія Іванющенка.

Про це йдеться в сюжеті "Апостроф ТБ" з місця подій.

За словами присутнього на мітингу представника "Правого Сектора", нерухомість ринку "Столичний" через Мін'юст нібито планують передати попереднім власникам - представникам оточення побіжного президента Януковича, яких пов'язують з незаконними формуваннями ЛДНР. Вони довели ринок до банкрутства.

"На сьогодні проходить акція, щоб привернути увагу нашого міністра юстиції пана Малюськи, який покриває свого заступника Горовця. Зараз буде проходити засідання комісії щодо майна ринку "Столичний", про його вже примусову передачу колишнім керівникам. Попередньо це був якийсь Юра Єнакіївський. Ми вимагаємо того, щоб міністр заспокоїв свого заступника. І по суті, якщо він покриває все це, то заслуговує, щоб піти у відставку, а можливо і бути притягнутим до відповідальності. Закликаємо працівників (Мін'юсту) звернути увагу. Було розслідування і справа триває не один день і не перший місяць", - зазначив представник "Правого сектора".

Також на акції був присутній народний депутат сьомого скликання ВРУ Едуард Леонов.

"Українські суди хоча б на сьомий рік після Революції гідності почали приймати рішення, щоб позбавляти незаконно нажитого майна Юру Єнакіївського. Ми дуже вдячні, що побратими зібралися і хочемо зайти і запитати у комісії з протидії рейдерству, як вони так протидіють рейдерству, діючи в інтересах Юри Єнакіївського - головного рейдера України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Києві почалася безстрокова акція протесту біля ринку "Столичний" під гаслом "Продаєш і купуєш на "Столичному" - фінансуєш війну на Донбасі". Протестувальники заявили, що ринок належить Юрію Іванющенко ("Єнакіївському"), який фінансує війну на Донбасі.