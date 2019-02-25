Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" повідомили про переслідування

Активістам передавали "попередження" та прямі рекомендації "виїхати на час розслідування з країни"

В течение последних двух недель участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" подвергаются преследованиям. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook инициативы.

В частности активисты сообщили, что нескольким из них передавали "предупреждения" и прямые рекомендации "уехать на время расследования из страны" от лиц, которые, по их словам, связанные с Министерством внутренних дел.

"Замечена "наружка" за двумя из активистов. За двумя из нас постоянно демонстративно не скрываясь ездят машины на херсонских номерах. Нескольким просто ломали дверные замки, но не смогли попасть внутрь. Также мы видим атаки на наши рабочие электронные ресурсы", - говорится в сообщении.

Участники инициативы также начали регулярно получать странные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также личные сообщения в соцсетях с предложениями встретиться "как можно скорее" от незнакомцев. Активисты рассказали, что к одному из нас ворвались в квартиру, ничего не украли, а просто устроили беспорядок в квартире с целью запугивания.

"Мы хотели бы предупредить общественность, всех, кто следит за этим делом и неравнодушных к нашей борьбе о том, что никто из членов инициативы не хранит дома оружия массового уничтожения, наркотиков и других запрещенных веществ. Никто из нас также не имеет суицидальных намерений - мы все жизнерадостные, мотивированные и очень упорные", - заявили участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк".

Напомним, 21 февраля под зданием Киевского апелляционного суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения председателю Херсонской областной рады Владиславу Мангеру, участники инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк" зажгли файеры. Активисты требовали наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Отметим, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.