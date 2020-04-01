Активіста Приходько етапували в Росію

Арештованого кримського активіста Олега Приходька етапували з анексованого Криму до Російської Федерації. Про це повідомила дочка активіста Наталія Швецова, передає "Крим.Реалії".

За її словами, Олега Приходька 30 березня етапували до Краснодара.

"Батька у понеділок етапували до Краснодара. Дали в СІЗО дві години на збори і відвезли. Сьогодні він зміг зателефонувати мамі і сказати, що вже знаходиться в Краснодарі. Втомився за час етапування, довгий час провів в "стакані" розміром пів метра", - розповіла Швецова.

У свою чергу адвокат Приходько Назім Шейхмамбетов заявив, що пора не має в своєму розпорядженні офіційним підтвердженням цієї інформації.

Нагадаємо, раніше "суд" в окупованому Криму продовжив арешт Приходько до 15 вересня. При цьому адвокат заявляв, що активіст буде етапований в Ростов-на-Дону, де на 9 квітня призначено перше судове засідання у Південному окружному військовому суді міста.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня того ж року Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходьку в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

У січні 2020 року проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.