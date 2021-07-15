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"Активіст захаращував благоустрій": у поліції розповіли подробиці сутички під ВР

Автор: Дмитро Левицький

Під Верховною радою сьогодні, 15 липня, сталася сутичка на акції протесту. Силовики намагалися затримати одного з учасників акції, бо він "захаращував благоустрій".

Про це РБК-Україна сказали у прес-службі поліції Києва.

Як повідомили в поліції, на учасника акції протесту склали адміністративний протокол за статтею 152 КУпАП. Після складання протоколу активіста відпустили.

"Була сутичка, бо активіст захаращував благоустрій: клеїв наклейки та розкидував листівки з імітацією російських грошей. На нього склали адмінпротокол за статтею 152 КУпАП. (Стаття передбачає - ред.) штраф до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Його відпустили", - розповіли в поліції.

Фото: сутичка під будівлею парламенту сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні під парламентом силовики намагалися затримати одного з учасників акції протесту, який розкидав папірці у вигляді грошей. В результаті сталася сутичка.

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