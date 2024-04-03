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Активы Ахметова сократились еще на 1,7 млрд долларов

Среда 03 апреля 2024 12:45
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Активы Ахметова сократились еще на 1,7 млрд долларов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Бизнесмен Ринат Ахметов в 2023 году потерял $1,7 млрд. Оставшиеся у бизнесмена активы оцениваются в $4 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В глобальный список Forbes вошли 5 украинцев. Это Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, активы которых уменьшились на $100 млн, и Вадим Новинский, оценку состояния которого журнал снизил на $200 млн.

Богатейшим в мире по версии Forbes является французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд.

Как отмечает Forbes, сейчас в мире больше миллиардеров, чем когда-либо раньше: всего 2781. Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше рекорда, установленного в 2021 году.

В то же время, несмотря на санкции, число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек. Это число могло быть еще больше, но 10 участников рейтинга ранее отказались от российского гражданства.

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Ринат Ахметов
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