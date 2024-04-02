Биткоину прогнозируют почти 90 000 долларов до конца 2024 года

За последние 6 месяцев биткоин вырос более чем в два раза, уверенно обновив исторические максимумы 2021 года. По оценкам аналитиков, к концу 2024 года стоимость биткоина может достичь 88 000 USD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Такой прогноз возник после проведения опроса британской финтехкомпанией Finder среди представителей криптовалютных платформ и экспертов криптоиндустрии, которые опираются на фундаментальные факторы и технический анализ.

Другие аналитики также настроены оптимистично:

Майк Новограц, CEO Galaxy Digital: после одобрения ETF у многих произошло "сдвиг мышления". Бейби-бумеры получили свой первый шанс на цифровое золото из-за инвестиционных консультантов. К концу года мы увидим BTC по 100000 USD. И если говорить о коррекции, то ниже 50 000 просадок мы уже не увидим, разве что случится что-то неординарное.

Роберт Кийосаки, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа": "Биткоин взлетает. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить - промедление. Важно начать, даже с $500. Следующая остановка - $300 000 в 2024 году", - написал он.

В то же время, по мнению аналитиков Traders Union, на долгосрочном интервале восходящий тренд, хоть и с меньшей динамикой, сохранится в течение ближайших нескольких месяцев, а цена достигнет $77 000 до конца 2024 года.

Аналитики Binance более сдержанны в прогнозе. По их мнению, до начала 2025 цена будет держаться в зоне 71-72 тыс., но маловероятно сможет ее превзойти.

Приверженцы "булрана" (сильного роста криптовалюты) имеют несколько ключевых аргументов в пользу дальнейшего роста.

Прежде всего, высок спрос со стороны институциональных инвесторов. Речь идет в первую очередь о ключевых институциональных игроках и инвестиционных фондах.

BlackRock - один из крупнейших в мире инвестиционных фондов, чья заявка на спотовый ETF была утверждена в США в январе, стал крупнейшим инвестором. Баланс фонда за два месяца вырос до 15,5 млрд долларов. США. Всего фонд купил более 225 тысяч ВТС.

Крупный разработчик программного обеспечения MicroStrategy - другой крупный корпоративный обладатель имеет на балансе более 205 000 BTC стоимостью 15,06 млрд дол. США. И продолжает увеличивать объемы инвестиций.

Данные портала bitcointreasuries.net

В середине марта стало известно, что компания выпустит облигации с погашением в 2030 году на сумму 500 млн долларов. США для дальнейших инвестиций в Bitcoin. На фоне ралли ВТС акции MicroStrategy за день выросли на 10,85%.