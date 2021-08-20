Акт про незалежність 1991 року: скільки українців підтримали б його сьогодні

Тобто якби референдум щодо незалежності України проводився у червні 2021 року, і ті, хто не визначився, як голосувати, як зазвичай, не прийшли б на референдум, у цьому референдумі взяли б участь 78,3% населення, і 89,8% із них проголосували б за Акт про незалежність, 10,2% - проти.

Як зазначають соціологи, за минулий рік відсоток тих, хто у разі референдуму проголосував би за незалежність України, трохи підвищився (із 66% до 70% населення, або ж із 84% до 90% голосів "за"), повернувшись до рівня 2017 року.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитано 2007 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.