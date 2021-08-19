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Проголошення незалежності сьогодні підтримали б 80% українців

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 12:48
Проголошення незалежності сьогодні підтримали б 80% українців Фото: незалежність підтримують близько 80% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2021 року проголошення незалежності України в цілому підтримали б 80% опитаних. Не підтримали б-всього 15%, не змогли відповісти - 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Проголошення незалежності сьогодні підтримали б 80% українців

За даними опитування, найвищий рівень підтримки незалежності України серед покоління, яке народилося після 1991 року (87%).

Проголошення незалежності сьогодні підтримали б 80% українців

Громадянами України ідентифікують себе 75% опитаних (11% не відчувають себе такими), натомість європейцями - 26%, "радянською людиною" - 21%. Серед представників "покоління незалежності" ідентифікують себе як громадяни України 86%, як європейці - 40%.

Проголошення незалежності сьогодні підтримали б 80% українців

Опитування проводилося соціологічною групою" Рейтинг " 20 липня - 9 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 1,0%.

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