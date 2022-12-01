"Аккордбанк" выиграл у "Альфа Банка" судебный спор по соглашению "СВОП" на 8 млн долларов

Как известно, речь шла об исполнении обязанностей по соглашению "СВОП", заключенному в феврале 2022 года в рамках генерального соглашения №Р-154/2017 от 29.09.2017. Кроме того, суд удовлетворил встречный иск "Аккордбанка", разорвав указанное соглашение с "Альфа Банком".

Согласно выписке относительно решения суда от 17.11.22, "истцом по встречному иску ["Аккордбанком"] было должным образом обосновано наступление существенного изменения обстоятельств, а именно введение военного положения из-за военной агрессии Российской Федерации, в результате которой было введено запрет Национального банка Украины осуществлять валютные операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрированное/постоянно проживающее) в Российской Федерации, а также увеличение курса на более чем 20%".

Напомним, согласно п. 2 решения СНБО Украины от 19.10.2022 к физическим лицам - владельцам существенного участия в отдельных банках Украины, в частности АО "Альфа Банк", применены персональные санкции.

В том числе действует санкция "блокирования активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими". Соответствующее решение СНБО действует в соответствии с указами президента №726/2022, №727/2022 от 19.10.2022 года.

Также НБУ запретил приобретение Косоговым Андреем Николаевичем существенного участия в акционерном обществе "Альфа банк".

Соответствующее решение 27 октября принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем с учетом, в частности, применения к Косогову Андрея Николаевича персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно решению СНБО Украины от 19 октября 2022 года и соответственно на несоответствие его деловой репутации требованиям законодательства Украины.