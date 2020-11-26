В Академії аграрних наук виявили схованку зі зброєю та вибухівкою

СБУ виявила збройову схованку в приміщенні президії Національної академії аграрних наук. У ній знайдено зброю, вибухівку та боєприпаси.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

В ході кримінального провадження були проведені обшуки в трьох областях України для отримання додаткових фактів заволодіння посадовими особами. Керівництво академії підозрюється також у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом і в хабарництві.

У ході обшуків вилучили документацію і речдоки, можливо підтверджують дії чиновників.

Також при обшуках в центральному офісі академії правоохоронці знайшли у підвалах арсенал зброї, серед якого ідентифікували чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 і Ф1, кілька пістолетів, два артилеристських снаряди і велику кількість патронів.

Оперативники продовжують обшуки і вилучення зброї.

Нагадаємо, в середу військовослужбовці прикордонного загону у Донецькій області знайшли на покинутій базі відпочинку схрон з чотирма гранатометами і боєприпасами. Всі зброю вилучили і про знахідку повідомили в поліцію.

Також раніше в Донецькій області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.

Крім того, прикордонники разом з правоохоронцями виявили арсенал проросійських бойовиків на території одного з населених пунктів у Луганській області.