Ajax Systems хочет помочь КПИ войти в топ-100 университетов мира

По словам председателя наблюдательного совета, компания сегодня поддерживает разные образовательные инициативы:

создает лаборатории

проводит обучающие программы

помогает студенческим командам участвовать в олимпиадах и других международных мероприятиях

дает студентам возможность знакомиться с современной технологической средой

"Сотрудничество Ajax Systems с вузами началось с идеи показывать молодым инженерам современные технологии и оборудование и помогать им увидеть связь между теорией и практикой. Мы хотим учить и отдавать. Потому что когда-то меня кто-то учил, и мне кто-то отдавал. И сейчас я и наша команда считаем, что для нас это важно – отдавать".

Инициатива университета – главное условие сотрудничества

Ajax Systems, в первую очередь, поддерживает проекты, которые возникают по инициативе самих университетов. Лучший сценарий – когда преподаватель, ректор, наблюдательный совет или команда университета приходят с собственным видением и объясняют, что они хотят реализовать.

Конотопский привел пример такого сотрудничества – лаборатория механики в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Ее создали для практической работы студентов и использования лаборатории в учебном процессе. И по данным самого КПИ, Ajax Systems является самым большим спонсором университета за всю историю существования.

Еще один пример – лаборатория в Киевском авиационном институте, созданная по инициативе ректора и наблюдательного совета университета.

Александр Конотопский, глава наблюдательного совета Ajax Systems (Фото: Артем Галкин)

Образовательные проекты Ajax Systems не имеют цели рекрутинга

Конотопский подчеркнул, что большинство образовательных инициатив компании не имеют цели прямого рекрутинга. Поэтому количество студентов, которые приходят работать в Ajax Systems – не основной показатель их успеваемости.

Основная цель – сильные специалисты и развитие украинского общества, потому что компания считает развитие молодых талантов важнее собственных бизнес-интересов.

Пять лабораторий от Ajax Next и более 2000 студентов

Этот подход реализуется через Ajax Next ("Аякс Некст") – программу поддержки и развития инженерного образования в Украине. Ajax Systems в сотрудничестве с ведущими учебными заведениями и партнерами обустроила пять современных лабораторий и провела 10 обучающих программ.

Благодаря этому уже более 2000 студентов инженерных факультетов получили практический опыт, из них 61 студент присоединился к команде Ajax Systems.

Выставки современной электроники

Еще одним направлением Ajax Next стала организация участия украинских студентов в Consumer Electronics Show (Выставка потребительской электроники) – одной из самых больших технологических выставок мира.

В 2025 году Ajax Systems получила более 600 заявок от студентов со всей Украины и по результатам конкурсного отбора было отобрано 29 участников для поездки в Лас-Вегас на CES 2026. Студенты имели возможность посетить стенды ведущих мировых компаний, ознакомились с новыми технологиями и презентовали свои собственные технологии.

Этот проект продолжается и в текущем году. На следующую поездку на CES 2027 планируется отобрать 60 украинских студентов.

Заявку можно подать на сайте, после чего кандидатов оценят по академическим результатам, участием в технических и внеучебных проектах и мотивационным письмом.

Студенты с самыми высокими результатами после рейтингового отбора и собеседований отправятся в Лас-Вегас в январе 2027 года.

Украинский университет – в топ-100 мира

Говоря о долгосрочных планах, Конотопский назвал одну из самых амбициозных идей Ajax Systems – помочь университету войти в топ-100 лучших университетов мира.

Он добавил, что Ajax Systems в 2026 году в рамках этого плана финансирует поездку менеджмента Киевской политехники в Стэнфордский университет.

Цель – дать представителям университета возможность изучить непосредственно подходы к управлению и развитию одного из ведущих университетов мира.