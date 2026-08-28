Ajax Systems поддержала выставку Ukraine WOW "Той день": почему это важно
На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылась интерактивная выставка "Той день", посвященная 35-летию востановления независимости Украины.
Что это за выставка, какие там экпонаты и как они защищены, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз компании.
Что известно о выставке "Той день"
Выставка предлагает посетителям не просто узнать больше об истории независимости, но и стать участниками событий, определивших Украину.
Можно поднять украинский флаг над куполом Верховной Рады, побывать в сессионном зале парламента и кабинете Президента Украины благодаря VR-очкам, увидеть звездное небо над Киевом таким, каким оно было 24 августа 1991 года.
А еще - записать выпуск новостей в телевизионной или радиостудии, спеть песни независимости в караоке-вагоне и оставить свою мечту в "облаке мечтаний".
Экспозиция состоит из трех блоков: "Выбор", "Что нас определяет" и "Мечта".
- Первый рассказывает о событиях 1991 – от августовского голосования за независимость Украины в Верховной Раде до декабрьского всеукраинского референдума.
- Второй предлагает задуматься над чертами, объединяющими украинцев сегодня и столетие назад.
- Третий посвящен будущему Украины .
Отдельная часть экспозиции посвящена историческим артефактам: официальным символам власти Президента Украины, мировым наградам Владимира Зеленского, Флагу Независимости, историческим флагам и атрибутам власти со времен Руси до УНР.
Среди экспонатов – произведения украинских художников, часть которых представлена в формате голограмм и цифровых копий.
Выставка "Той день" (фото: пресс-служба)
Как защищенны экспонаты
Для защиты экспонатов выставки использовали беспроводные устройства Ajax, охраняющие места их размещения и хранения:
- DoorProtect Jeweller контролирует открытие боксов, витрин и других зон доступа к экспонатам.
- MotionProtect Curtain Jeweller – движение в контролируемых зонах
- GlassProtect Jeweller обнаруживает разбиение стекла в конструкциях, где размещены экспонаты.
Отдельно установлен беспроводной датчик LifeQuality Jeweller , который контролирует показатели температуры и влажности, а также может управлять системами кондиционирования для поддержания соответствующих условий в помещении.
" Культурное наследие – это наша история, которую мы должны передать будущим поколениям. Важно, чтобы уникальные артефакты, связанные с ключевыми моментами становления Украины, оставались в безопасности. Мы гордимся возможностью приобщиться к этому проекту и применить наши технологии для сохранения исторических ценностей ", – отмечает Валентин Гриценко.
Все экспонаты выставки "Той день" надежно защищены (фото: пресс-служба)
Кто присоединился к организации выставки
Выставку "Той день" создала общественная организация Ukraine WOW при поддержке Президента Украины в партнерстве с Министерством культуры Украины и АО "Укрзализныця".
Над проектом работала команда из более чем 300 человек. Институционные партнеры: Национальный музей истории Украины, Национальный художественный музей Украины и Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".
Проект реализовали при финансовой поддержке компаний, приобщившихся к созданию выставки в качестве партнеров. Среди них – Ajax Systems, ROZETKA, McDonald's, Bolt, "Дарница", UPG и ARS Capital.
Вся прибыль от продажи билетов будет передана в поддержку украинских музеев.
Что известно об Ajax Systems
Ajax Systems – это международная технологическая компания и крупнейший в Европе производитель охранных систем. Продуктам Ajax доверяют уже более 4,5 миллионов конечных пользователей и 330 тысяч PRO пользователей в более чем 180 странах.
Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов разного масштаба. В настоящее время в портфолио Ajax насчитывается 280 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности и комфорта и автоматизации.
Украина WOW
Ukraine WOW – это общественная организация, цель которой – популяризировать украинскую культуру на мировой арене, а также внутри самой страны. Задача организации – объединять людей вокруг украинских wow, увязывая историю и новейшие технологии, выдающихся деятелей прошлого и топовые имена современности.
В сотрудничестве с культурными организациями, государственными институциями, другими некоммерческими учреждениями и крупными брендами Ukraine WOW рассказывают об украинской культуре так, чтобы в нее влюблялись.
Когда можно посетить выставку
График работы выставки:
- со вторника по четверг – с 11:00 до 20:00
- с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 20:00
- Понедельник – выходной.
Последний вход на выставку возможен за час до закрытия.
Ранее мы сообщали, что UPG поддержала выставку Ukraine WOW "Той день" и объясняла, почему это важно для ветеранов.