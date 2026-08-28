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Ajax Systems поддержала выставку Ukraine WOW "Той день": почему это важно

18:18 28.08.2026 Пт
4 мин
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Инновационные технологии Ajax Systems обеспечивают безопасность экспонатов
aimg Юлия Бойко
Ajax Systems поддержала выставку Ukraine WOW "Той день": почему это важно Как защищают экспонаты выставки "Той день" в Киеве (фото: пресс-служба)
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На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылась интерактивная выставка "Той день", посвященная 35-летию востановления независимости Украины.

Что это за выставка, какие там экпонаты и как они защищены, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз компании.

Что известно о выставке "Той день"

Выставка предлагает посетителям не просто узнать больше об истории независимости, но и стать участниками событий, определивших Украину.

Можно поднять украинский флаг над куполом Верховной Рады, побывать в сессионном зале парламента и кабинете Президента Украины благодаря VR-очкам, увидеть звездное небо над Киевом таким, каким оно было 24 августа 1991 года.

А еще - записать выпуск новостей в телевизионной или радиостудии, спеть песни независимости в караоке-вагоне и оставить свою мечту в "облаке мечтаний".

Экспозиция состоит из трех блоков: "Выбор", "Что нас определяет" и "Мечта".

  • Первый рассказывает о событиях 1991 – от августовского голосования за независимость Украины в Верховной Раде до декабрьского всеукраинского референдума.
  • Второй предлагает задуматься над чертами, объединяющими украинцев сегодня и столетие назад.
  • Третий посвящен будущему Украины .

Отдельная часть экспозиции посвящена историческим артефактам: официальным символам власти Президента Украины, мировым наградам Владимира Зеленского, Флагу Независимости, историческим флагам и атрибутам власти со времен Руси до УНР.

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Среди экспонатов – произведения украинских художников, часть которых представлена в формате голограмм и цифровых копий.

Выставка "Той день" (фото: пресс-служба)

Как защищенны экспонаты

Для защиты экспонатов выставки использовали беспроводные устройства Ajax, охраняющие места их размещения и хранения:

  • DoorProtect Jeweller контролирует открытие боксов, витрин и других зон доступа к экспонатам.
  • MotionProtect Curtain Jeweller – движение в контролируемых зонах
  • GlassProtect Jeweller обнаруживает разбиение стекла в конструкциях, где размещены экспонаты.

Отдельно установлен беспроводной датчик LifeQuality Jeweller , который контролирует показатели температуры и влажности, а также может управлять системами кондиционирования для поддержания соответствующих условий в помещении.

" Культурное наследие – это наша история, которую мы должны передать будущим поколениям. Важно, чтобы уникальные артефакты, связанные с ключевыми моментами становления Украины, оставались в безопасности. Мы гордимся возможностью приобщиться к этому проекту и применить наши технологии для сохранения исторических ценностей ", – отмечает Валентин Гриценко.

Все экспонаты выставки "Той день" надежно защищены (фото: пресс-служба)

Кто присоединился к организации выставки

Выставку "Той день" создала общественная организация Ukraine WOW при поддержке Президента Украины в партнерстве с Министерством культуры Украины и АО "Укрзализныця".

Над проектом работала команда из более чем 300 человек. Институционные партнеры: Национальный музей истории Украины, Национальный художественный музей Украины и Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Проект реализовали при финансовой поддержке компаний, приобщившихся к созданию выставки в качестве партнеров. Среди них – Ajax Systems, ROZETKA, McDonald's, Bolt, "Дарница", UPG и ARS Capital.

Вся прибыль от продажи билетов будет передана в поддержку украинских музеев.

Что известно об Ajax Systems

Ajax Systems – это международная технологическая компания и крупнейший в Европе производитель охранных систем. Продуктам Ajax доверяют уже более 4,5 миллионов конечных пользователей и 330 тысяч PRO пользователей в более чем 180 странах.

Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов разного масштаба. В настоящее время в портфолио Ajax насчитывается 280 устройств для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности и комфорта и автоматизации.

Украина WOW

Ukraine WOW – это общественная организация, цель которой – популяризировать украинскую культуру на мировой арене, а также внутри самой страны. Задача организации – объединять людей вокруг украинских wow, увязывая историю и новейшие технологии, выдающихся деятелей прошлого и топовые имена современности.

В сотрудничестве с культурными организациями, государственными институциями, другими некоммерческими учреждениями и крупными брендами Ukraine WOW рассказывают об украинской культуре так, чтобы в нее влюблялись.

Когда можно посетить выставку

График работы выставки:

  • со вторника по четверг – с 11:00 до 20:00
  • с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 20:00
  • Понедельник – выходной.

Последний вход на выставку возможен за час до закрытия.

Ранее мы сообщали, что UPG поддержала выставку Ukraine WOW "Той день" и объясняла, почему это важно для ветеранов.

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