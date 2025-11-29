ua en ru
Airbus отзывает тысячи A320, это затронет половину мирового парка самолетов, - Reuters

ЕС, США, Суббота 29 ноября 2025 06:02
Airbus отзывает тысячи A320, это затронет половину мирового парка самолетов, - Reuters Фото: Airbus (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Европейская корпорация Airbus объявила о решении отозвать около шести тысяч самолетов семейства A320 из-за выявленных проблем в системе управления полетом ELAC. Их планируют ремонтировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

По данным Reuters, ремонт самолетов включает возврат к предыдущей версии программного обеспечения. Процедура занимает около двух часов, однако для отдельных самолетов потребуется дополнительная замена оборудования, из-за чего они будут оставаться на земле дольше.

В сообщении отмечается: "Из-за отзыва уже пострадали авиакомпании США, Европы, Южной Америки и Индии. Например, Avianca сообщила, что более 70% ее флота будет временно выведено, что составляет 5% ежедневного объема перевозок".

Объявление последовало после происшествия 30 октября на рейсе JetBlue из Канкуна в Ньюарк. Во время полета произошло резкое снижение высоты, в результате чего несколько пассажиров получили травмы.

Экипаж выполнил аварийную посадку в Тампе. Airbus сообщила, что "недавний инцидент с самолетом семейства A320 показал, что солнечные вспышки могут повредить данные, критически важные для работы органов управления полетом".

В сообщении Airbus указано, что неисправность связана с системой ELAC, обеспечивающей передачу команд от штурвала к рулевым поверхностям самолета. Нарушение работы этого узла может влиять на безопасность и устойчивость полета, что и стало причиной масштабного решения об отзыве.

