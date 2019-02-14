Airbus припиняє виробництво пасажирського літака A380

Останні A380 будуть передані замовнику в 2021 році

Европейский авиаконцерн Airbus сообщил о прекращении поставок и производства самого крупного пассажирского самолета A380 из-за сокращения заказов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.

Авиакомпания Emirates является крупнейшим заказчиком A380. Авиакомпания решила сократить свой заказ со 160 до 123 самолетов. В ближайшие два года Airbus выпустит и передаст авиакомпании из ОАЭ последние 14 самолетов. В последние несколько лет Airbus почти не получил новых заказов на A380, в результате чего компании пришлось сократить их производство с 30 до шести единиц в год.

Напомним, 31 января в компании Airbus (AIR.PA) заявили, что обнаружили кибератаку на свои информационные системы. Аэрокосмическая группа заявила, что этот инцидент расследуется и что были приняты меры для усиления безопасности.

РБК-Украина писало, что 20 декабря франко-немецкая компания Airbus Helicopters отправила первые вертолеты в Украину по ранее заключенному контракту.

В мае Кабинет министров подписал с Францией соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters. Тогда Аваков отметил, что в конце 2018 года Украина получит четыре вертолета. Общая стоимость сделки составляет 551 миллион евро.