Air France і Lufthansa дозволили польоти до Росії в обхід Білорусі
Французька авіакомпанія Air France і німецька Lufthansa отримали дозволи на польоти до Росії в обхід повітряного простору Білорусі. Поки мова йде тільки про польоти в Москву і Санкт-Петербург.
Про це повідомляє російське агентство ТАСС.
Повідомляється, що Air France отримала дозвіл від Росії на новий план польотів за маршрутом Париж - Москва - Париж, який не передбачає захід у небо Білорусі. Перший рейс за цим маршрутом вже вилетів сьогодні вранці.
Крім того, німецька Lufthansa має дозволи на польоти до Москви і Санкт-Петербурга. Усі авіакомпанії з Lufthansa Group, які літають до інших міст, на даний час уникають повітряний простір Білорусі.
Нагадаємо, європейські авіакомпанії уникають повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня, а до цього ввела заборону на авіасполучення з цією країною.
При цьому Росія деякий час не погоджувала маршрути в обхід Білорусі і європейські компанії були змушені скасовувати рейси.