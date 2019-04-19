Aigle Azur виконала перший рейс Київ-Париж

Вночі в п'ятницю, 19 квітня, французька авіакомпанія Aigle Azur виконала перший рейс за маршрутом Київ-Париж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Згідно з розкладом, рейси між київським аеропортом "Бориспіль" і паризьким "Орлі" будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

На маршруті будуть задіяні літаки Airbus A320 у двокласному компонуванні, розрахованої на перевезення 12 пасажирів в бізнес-класі і 168 пасажирів в економ-класі.

Мінімальна ціна квитків стартує від 274 євро в обидва боки за тарифом Basic, який передбачає провезення тільки ручної поклажі вагою до 10 кг.

Раніше повідомлялося, що Ryanair наприкінці жовтня 2019 року має намір відкрити нові рейси Харків-Познань і Одеса-Познань. Польоти з Харкова у Познань будуть виконуватися з 27 жовтня два рази на тиждень по вівторках і неділях. Вильоти з Харкова о 22:00, вильоти з Познані 18:00. Квитки продаються за ціною від 28 євро в одну сторону.

РБК-Україна писало, що лоу-кост Wizz Air на півтора місяця перенесли запуск нового маршруту Краків-Харків, анонсованого в кінці 2018 року.