Ахметов розповів, як SCM допомагає країні і людям вистояти в боротьбі з коронавірусом

Фото: Рінат Ахметов (з відкритих джерел)

Ахметов переконаний, бізнес повинен допомогти людям вистояти в боротьбі з коронавірусом

Група SCM акумулює усі ресурси, що допомогти українцям вистояти в боротьбі з коронавірусом. Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю "Українській правді", передає РБК-Україна.

"SCM - це соціально відповідальний бізнес, ми ніколи не проходили повз біди. Тим більше, ми не будемо робити цього зараз. Майже по всій Україні є міста, де працюють наші підприємства, і наш обов'язок - допомогти. Що ми робили і будемо робити", - сказав Ахметов.

За його словами, він вже не перший рік займається благодійністю, і вважає, що зараз бізнес повинен допомогти людям вистояти в боротьбі з коронавірусом.

"У мене дуже сильна команда - і ми точно знаємо, що потрібно робити. Ми закупимо не менше 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання, про що повідомимо через мій благодійний фонд", - сказав Ахметов.

Він також нагадав, що представники його команди, бізнес SCM та Благодійного фонду інтегровані в роботу антикризових штабів в регіонах і містах, завданнями яких є боротьба з поширенням коронавірусу, надання допомоги тим, хто отримав ускладнення від COVID-19, зниження ризиків закриття підприємств і втрати робочих місць українцями.

Нагадаємо, Рінат Ахметов об'єднав зусилля всіх бізнесів SCM, Благодійного фонду і ФК "Шахтар" для допомоги Україні в боротьбі з коронавірусом. За особистою ініціативою Ахметов виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу країни з коронавірусом.

Крім того, Фонд Ріната Ахметова купує 320 тисяч експрес-тестів для Стабілізаційного фонду при президентові України, а також для державних лікарень мінімум 200 апаратів штучної вентиляції легенів, інше обладнання.

22 апарату ШВЛ вже встановлені в автомобілях неонатальної швидкої допомоги, переданих Фондом у всі області країни за проектом "200 швидких для України" в кінці 2019 року.

Фонд Ріната Ахметова з 22 лютого траншами передає МОЗ та Національній службі здоров'я засоби індивідуального захисту, експрес-тести та необхідне обладнання.