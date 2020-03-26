Ахметов рассказал, как SCM помогает стране и людям выстоять в борьбе с коронавирусом 

Фото: Ринат Ахметов (из открытых источников)

Ахметов убежден, бизнес должен помочь людям выстоять в борьбе с коронавирусом

Группа SCM аккумулирует все ресурсы, что помочь украинцам выстоять в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью "Украинской правде", передает РБК-Украина.

"SCM - это социально ответственный бизнес, мы никогда не проходили мимо беды. Тем более, мы не будем делать этого сейчас. Почти во всей Украине есть города, где работают наши предприятия, и наш долг - помочь. Что мы делали, и будем делать", - сказал Ахметов.

По его словам, он уже не первый год занимается благотворительностью, и считает, что сейчас бизнес должен помочь людям выстоять в борьбе с коронавирусом.

"У меня очень сильная команда - и мы точно знаем что нужно делать. Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование, о чем проинформируем через мой благотворительный фонд", - сказал Ахметов.

Он также напомнил, что представители его команды, бизнесов SCM и Благотворительного фонда интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах, задачами которых является борьба с распространением коронавируса, оказание помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19, снижение рисков закрытия предприятий и потери рабочих мест украинцами.

Напомним, Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов SCM, Благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Ахметов выделил 300 миллионов гривен на борьбу страны с коронавирусом.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупает 320 тысяч экспресс-тестов для Стабилизационного фонда при президенте Украины, а также для государственных больниц минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, другое оборудование.

22 аппарата ИВЛ уже установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины" в конце 2019 года.

Фонд Рината Ахметова с 22 февраля траншами передает Минздраву и Национальной службе здоровья средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты и необходимое оборудование.