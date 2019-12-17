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Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над бізнесом в Криму, - розслідування

Новини » Політика     17.12.2019 - 11:41
Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над бізнесом в Криму, - розслідування
Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Ахметов зберігає контроль над резиденцією, санаторієм і дитячим табором

Український олігарх Рінат Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування телеканалу "Настоящее время" та антикорупційного проекту "Муніципальний сканер".

Повідомляється, що Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" та резиденцією "Новий Кучук-Кой". Зокрема, санаторій контролює екс-менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча, який належить Ахметову. Дане підприємство регулярно укладає контракти з російськими компаніями, які знаходяться під санкціями.

Резиденція "Новий Кучук-Кой" після окупації Криму була перереєстрована на ТОВ "Старвіста Крим", бенефіціаром якої є Ахметов. Крім того, другий за величиною дитячий табір "Берег" належить олігарху через кілька кіпрських та українських компаній.

У той же час в холдингу SCM заперечують зв'язок Ахметова з цими об'єктами, оскільки їх націоналізувала Росія. Однак у дитячому таборі підтверджують, що бізнесмен зберігає контроль над компанією, а російська влада не призначала тимчасову адміністрацію.

Зазначимо, Ахметов залишається найбагатшим українцем, його стан оцінюється в 9,6 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за спробу купити турбіну в обхід санкцій.

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