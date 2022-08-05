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Ахметов передав на допомогу Україні 3 млрд гривень з початку війни

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П'ятниця 05 серпня 2022 13:10
Ахметов передав на допомогу Україні 3 млрд гривень з початку війни Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова і ФК "Шахтар" з початку війни передали на потрібні Збройних сил України та гуманітарні програми 3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SCM.

"ЗСУ, Нацгвардія, Нацполіція та інші силові підрозділи стабільно отримують від бізнесів SCM амуніцію, автомобілі, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг та взуття, аптечки та турнікети, рації, пальне та інші необхідні їм речі", - повідомили в компанії.

Тільки в липні "Метінвест" передав ЗСУ 100 автомобілів і 150 дронів. "ДТЕК ВДЕ" обладнав одну з військових частин автономною системою електроживлення та опалення, що працюють на сонячній електроенергії.

"Фонд Ріната Ахметова передав для жителів України понад 600 тисяч одиниць медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів. Також жителям України постійно передаються набори з харчовими продуктами", - повідомили в SCM.

Ахметов передав на допомогу Україні 3 млрд гривень з початку війни

Також фонд займається наповненням музею "Голоси мирних" - архіву свідчень українців про події війни з Росією. Зібрано вже понад 30 тисяч історій людей, які постраждали від дій окупантів.

"Підтримка мирних, особливо в прифронтових зонах соціально незахищених категорій населення, вимушених переселенців є одним з пріоритетних напрямків допомоги. Харчові продукти, предмети першої необхідності (одяг, побутові речі та ін.), ліки - все це систематично передається людям на місця. Щоб допомога була максимально ефективною, її напрямки та обсяги визначаються в координації з центральною та місцевою владою", - повідомили в компанії.

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