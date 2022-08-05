Ахметов передал на помощь Украине 3 млрд гривен с начала войны

Предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" с начала войны передали на нужны Вооруженных сил Украины и гуманитарные программы 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SCM.

"ВСУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые подразделения стабильно получают от бизнесов SCM амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи", - сообщили в компании.

Только в июле "Метинвест" передал ВСУ 100 автомобилей и 150 дронов. "ДТЭК ВИЭ" оборудовал одну из воинских частей автономной системой электропитания и отопления, работающих на солнечной электроэнергии.

"Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 600 тысяч единиц медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров. Также жителям Украины постоянно передаются наборы с пищевыми продуктами", - сообщили в SCM.

Также фонд занимается наполнением музея "Голоса мирных" - архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Собрано уже более 30 тысяч историй людей, пострадавших от действий оккупантов.

"Поддержка мирных, особенно в прифронтовых зонах социально незащищенных категорий населения, вынужденных переселенцев является одним из приоритетных направлений помощи. Пищевые продукты, предметы первой необходимости (одежда, бытовые вещи и др.), лекарства - все это систематически передается людям на места. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", - сообщили в компании.