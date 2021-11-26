RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, - неправда.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова, який опублікувала його речниця Ганна Терехова у Facebook.

"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - зазначив бізнесмен.

Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.

"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Рінат Ахметов.

Як повідомлялось, у президента Росії Володимира Путіна відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку перевороту в тому числі за участю РФ. Прес-секретар Дмитро Пєсков зазначив, що Росія нібито не займається такими справами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов