Ахметов за місяць розбагатів на 830 млн доларів, - Bloomberg

Ахметов залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу

Состояние олигарха, основателя энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова выросли на 830 млн долларов и по состоянию на 1 февраля 2019 года составили 6,04 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, Ахметов поднялся в рейтинге на 263 строчку. Как и ранее, Ахметов остается единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира.

Возглавляет рейтинг миллиардеров основатель Amazon Джефф Безос с капиталом 142 млрд долларов. За ним следует основатель Microsoft Билл Гейтс - 95,8 млрд долларов, бизнесмен Уоррен Баффет - 84,9 млрд долларов, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно - 76,6 млрд долларов и глава Facebook Марк Цукерберг - 65,6 млрд долларов.

Порог входа в рейтинг составляет 3,75 млрд долларов.

Как известно, Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние топ-500 миллиардеров мира.

Как сообщало РБК-Украина, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, в течение 2018 года 500 самых богатых людей мира потеряли 511 млрд долларов. По состоянию на 21 декабря 2018 года, их совокупный чистый капитал сократился до 4,7 трлн долларов.

Напомним, по словам председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, доходы олигарха Рината Ахметова выросли благодаря росту тарифов в Украине. По мнению эксперта, энергетический холдинг ДТЭК Ахметова является главным бенефициаром формулы "Роттердам+".

Как заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, уже в ближайшее время будут заслушаны результаты расследования дел о возможных злоупотреблений при утверждении формулы "Роттердам+".