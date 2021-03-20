Ахметов: якість освіти має стати національною ідеєю

Щоб Україні не втратити свою промисловість, перший і найважливіший крок, який необхідно зробити - повернути технічну освіту на її історично високий рівень.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов, коментуючи створення першого в Україні приватного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка" в Маріуполі.

Як відомо, університет будується компанією "Метінвест" Ріната Ахметова. Вже в наступному році планують набір 200 студентів.

За словами інвестора проекту Ріната Ахметова, його метою є збереження промисловості в Україні.

Зазначається, що навчальний корпус і кампус буду створені по дизайну японського архітектора Хірокі Мацуури. Лабораторії обладнуються Siemens, Schneider Electric і міжнародних іншими корпораціями.

Розробка IT-інфраструктура анонсована від Microsoft. Також новий вуз в Маріуполі - передбачає благоустрій міського саду і реконструкцію стадіону "Азовець".

"Щоб в Україні не втратити свою промисловість, перший і найважливіший крок, який необхідно зробити - це повернути технічну освіту на її історично високий рівень. Той рівень, який дозволить підприємствам успішно працювати і випускати якісну продукцію, а їх співробітникам - гідно жити і пишатися своїми професіями", - зазначив бізнесмен.

Він також додавши, що головна інвестиція - це отримання хорошої освіти.

"Впевнений, саме підвищення якості освіти має стати національною ідеєю України", - резюмував Ахметов.