АГРУ закликає належно забезпечити стале проходження опалювального сезону

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В усіх областях України нараховується близько 142 виробників тепла, які не мають постачальника природного газу

Асоціація газового ринку України звертає увагу органів державної влади на необхідність вжиття невідкладних заходів щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних організацій перед НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба АГРУ.

За даними НАК "Нафтогаз України", станом на 5 вересня 2019 року в усіх областях України нараховується близько 142 виробники тепла для потреб населення, бюджетних установ, побутових та промислових споживачів, які не мають постачальника природного газу і не включені до реєстру жодного з постачальників.

Відповідно до положень Кодексу ГТС та ГРМ, такі підприємства не мають право споживати газ. Тому вони не зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон. За оцінками Асоціації, ці підприємства забезпечують теплом близько 2 млн домогосподарств по всій Україні, а також десятки об’єктів критичної соціальної інфраструктури. Якщо ці підприємства не будуть включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу, то не зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон.

"Нагадаємо, що минулого року в Кривому Розі 800 тисяч жителів залишались без опалення до кінця листопада через стан розрахунків між Криворізькою ТЕЦ та ПСО-постачальником газу. Складна ситуація також спостерігалась у місті Сміла, Сумах та багатьох інших містах України. Вона завершилась сплесками соціальної напруги та зриванням пломб на газопроводах, що є грубим порушенням чинного законодавства. На даний час є всі підстави вважати, що опалювальний колапс може повторитися і існує загроза виникнення техногенних ситуацій в Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

В АГРУ наголосили, що згідно положень Кодексів ГТС та ГРМ, якщо підприємство не має постачальника природного газу, то воно не має права споживати газ. В свою чергу, Оператори ГРМ не зможуть розпочати доставку газу для виробників тепла, а значить сотні тисяч домогосподарств, шкіл та дитсадків можуть залишатись без опалення.

Крім того, згідно змін до Кодексу ГТС , оператор ГРМ за дорученням ПСО-постачальника повинен відключати від газопостачання виробників тепла для потреб населення, бюджетних установ, побутових та промислових споживачів впродовж опалювального сезону. Так, ПСО-постачальник може надати доручення на відключення об’єкта і оператори ГРМ повинні будуть його відключити.

"Відключення виробників тепла під час опалювального сезону може призвести до виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру і порушення нормальних умов життєдіяльності сотень тисяч домогосподарств. Щодо житлового фонду, то такі приміщення можуть стати аварійними або не придатними до експлуатації після руйнування системи централізованого опалення. Такі ситуації можуть бути визнані надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня (в залежності від обсягу збитків)", - йдеться у повідомленні.

Питання безперебійного забезпечення газом Кабінет Міністрів України вирішував шляхом прийняття відповідних рішень. Зокрема, минулого року Кабміном було видано розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято. Тому в АГРУ пропонують розглянути можливість прийняття цього року розпорядження, яке надасть можливість розпочати опалювальний сезон вчасно по всій території України.

"Наголошуємо на тому, що теплопостачальні підприємства мають значні борги перед оператором ГТС та операторами ГРМ, функцією яких є надійна та безперебійна доставка газу теплопостачальним підприємствам, і яка також має бути врегульована для забезпечення сталого проходження опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

10 вересня 2019 року Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП заслухав доповідь Міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак, зокрема, із зазначеного проблемного питання та основних законодавчих механізмів його врегулювання.

"Ми звертаємось до компетентних державних органів з пропозицією до настання опалювального сезону спільно з органами місцевого самоврядування вжити всіх можливих заходів для вчасного початку опалювального сезону. Зокрема, спільно з власниками виробників тепла для потреб населення (органи місцевого самоврядування та Фондом державного майна України) визначити джерела фінансування заборгованості перед ПСО-постачальником природного газу", - йдеться у повідомленні АГРУ.