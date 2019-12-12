Агрокомітет проводить засідання в закритому режимі

Аграрний комітет вирішив продовжити ранкове засідання у закритому режимі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія зазначив, що у комітеті зараз щось обговорюють.

"Перерва була ініційована чотирма фракціями через випадок і ситуацію з аграрним комітетом. Щось зранку трапилось, вони обговорюють", - заявив Арахамія.

Арахамія вважає, що проведення засідання комітету у закритому режимі - це нормальний процес .

"Ми аграріїв чуємо чотири місяці. Все що могли, все з ними проговорили: Земельний форум, поїздки по регіонах. Вже треба, щоб комітет просто працював. Тому це нормально. Дивіться, в комітеті нацбезпеки та оборони в нас було вже три засідання в закритому режимі, нічого страшного не трапилось після цього. Тобто це нормальний процес", - заявив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" також вважає, що, якщо на депутатів нападають, тоді щось треба робити.

"Якщо на депутатів є напади, тоді щось треба робити. Інакше як зробити, щоб люди просто в робочому порядку могли розглядати питання. Якщо народного депутата б'ють просто після засідання. Це означає, що хтось хоче заблокувати роботу комітету", - додав він.

Нагадаємо, вчора у Верховній раді України сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Сутички відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода". Богданця після бійки потрапив у лікарню.

За фактом бійки у Верховній Раді, яка сталася 11 грудня між між депутатом Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком, відкрито кримінальне провадження.