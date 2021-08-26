Агресія Росії продовжує залишатися "червоною лінією" політичного Заходу, - заступник генсека НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що агресія Росії проти України продовжує залишатися червоною лінією політичного Заходу. Такі дії Європа ніколи не зможе прийняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" .

Джоане зазначив, що Кримська платформа є дуже важливою ініціативою України.

"Цей вид постійної уваги і тиску на Росію - те, що потрібно продовжувати. Ми всі зацікавлені в тому, щоб переконатися, що ця дуже агресивна позиція Росії продовжує залишатися справжньою червоною лінією політичного Заходу. Це те, що ми ніколи не можемо прийняти - агресивні територіальні зміни в Європі ", - сказав заступник генсека НАТО.

Він також висловив надію, що Кримська платформа буде "дуже корисним інструментом" для того, щоб тема окупації Крима залишалася дуже високо на порядку денному міжнародної спільноти.

"Все союзники, НАТО, ЄС по всьому світу дуже чітко сказали, що ми ніколи не визнаємо цю незаконну і аморальну анексію", - додав політик.