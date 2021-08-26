Агрессия России продолжает оставаться "красной линией" политического Запада, - замгенсека НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что агрессия России против Украины продолжает оставаться красной линией политического Запада. Такие действия Европа никогда не сможет принять.

Джоанэ отметил, что Крымская платформа является очень важной инициативой Украины.

"Этот вид постоянного внимания и давления на Россию - то, что нужно продолжать. Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей красной линией политического Запада. Это то, что мы никогда не можем принять - агрессивные территориальные изменения в Европе", - сказал замгенсека НАТО.

Он также выразил надежду, что Крымская платформа будет "очень полезным инструментом" для того, чтобы тема оккупации Крима оставалась очень высоко в повестке дня международного сообщества.

"Все союзники, НАТО, ЕС по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию", - добавил политик.