РФ знову зірвала відкриття коридорів для евакуації населення. У МЗС відреагували

Росія в черговий раз зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення з оточених міст в Київській, Харківській, Донецькій і Херсонській областях. Міністерство закордонних справ України закликало РФ припинити порушувати домовленості, зупинити поширення дезінформації та маніпулювання життями мирних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України .

"Збройні Сили РФ продовжують наносити ракетно-бомбові удари по Києву, Маріуполю, Волноваху, Сумам, Миколаєву, Харкову та іншим населеним пунктам, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів і продовольства", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві підкреслили, що евакуація населення гуманітарними коридорами можлива тільки при дотриманні режиму припинення вогню, до якого готова українська сторона.

"Ми також вважаємо неприйнятними спроби Москви змусити цивільне населення з оточених міст виїхати на територію РФ і Білорусі, враховуючи високу ймовірність провокацій, зокрема, взяття евакуйованих людей в заручники або використання їх російською армією як живих щитів", - йдеться в повідомленні.

МЗС України закликає країни, лідери яких підтримують контакт з президентом Росії, докласти максимальних зусиль, щоб змусити РФ забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів і запобігання масштабної гуманітарної катастрофи.