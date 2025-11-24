Аграрный сектор выступил против индексации грузовых тарифов УЗ в 2026 году

Всеукраинский аграрный форум, объединяющий ведущие профильные ассоциации, обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить повышения грузовых тарифов "Укрзализныци" в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление .

В нем утверждается, что такое решение углубит логистический кризис и снизит конкурентоспособность украинского экспорта.

В обращении отмечается, что предыдущее существенное повышение тарифов в 2022 году уже привело к масштабному переходу грузов с железной дороги на автомобильный транспорт: доля автоперевозок выросла до 50%, а сейчас удерживается на уровне 34-39%, что на 10-15% выше довоенных показателей. По мнению ассоциаций, повторное увеличение ставок может снова оттолкнуть грузоотправителей, что в перспективе уменьшит доходы самой "Укрзализныци".

Аграрные ассоциации также отмечают, что пассажирские перевозки УЗ ежегодно создают дефицит более 18 млрд грн. Но в международной практике убыточные пассажирские перевозки компенсируются государством - через прямые дотации, как в США, или систему PSO, как в ЕС. Одна из этих моделей должна быть применена и в Украине.

Аграрии призвали правительство приостановить повышение тарифов на 2026 год, разработать прозрачный механизм тарифообразования и ввести модель PSO для финансирования пассажирского сектора. Также аграрии призвали создать рабочую группу с участием грузоотправителей, утвердить дорожную карту тарифной реформы УЗ и установить четкие правила формирования рыночной стоимости пользования вагонами, в частности через аукционы.