ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Аграрный сектор выступил против индексации грузовых тарифов УЗ в 2026 году

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 13:23
UA EN RU
Аграрный сектор выступил против индексации грузовых тарифов УЗ в 2026 году Фото: аграрный сектор выступил против индексации грузовых тарифов УЗ в 2026 году (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Всеукраинский аграрный форум, объединяющий ведущие профильные ассоциации, обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить повышения грузовых тарифов "Укрзализныци" в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

В нем утверждается, что такое решение углубит логистический кризис и снизит конкурентоспособность украинского экспорта.

В обращении отмечается, что предыдущее существенное повышение тарифов в 2022 году уже привело к масштабному переходу грузов с железной дороги на автомобильный транспорт: доля автоперевозок выросла до 50%, а сейчас удерживается на уровне 34-39%, что на 10-15% выше довоенных показателей. По мнению ассоциаций, повторное увеличение ставок может снова оттолкнуть грузоотправителей, что в перспективе уменьшит доходы самой "Укрзализныци".

Аграрные ассоциации также отмечают, что пассажирские перевозки УЗ ежегодно создают дефицит более 18 млрд грн. Но в международной практике убыточные пассажирские перевозки компенсируются государством - через прямые дотации, как в США, или систему PSO, как в ЕС. Одна из этих моделей должна быть применена и в Украине.

Аграрии призвали правительство приостановить повышение тарифов на 2026 год, разработать прозрачный механизм тарифообразования и ввести модель PSO для финансирования пассажирского сектора. Также аграрии призвали создать рабочую группу с участием грузоотправителей, утвердить дорожную карту тарифной реформы УЗ и установить четкие правила формирования рыночной стоимости пользования вагонами, в частности через аукционы.

Повышение тарифов УЗ в 2026 году

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок.

Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики. Так, по данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн.

А потери валютной выручки - на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця аграрії Тарифы
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте