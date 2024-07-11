Экспортерам зерна увеличили срок возврата валюты в Украину: на что это повлияет

Национальный банк Украины увеличил с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции, проведенных с 12 июля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, увеличение сроков позволит поддержать отечественных экспортеров агропродукции, учитывая логистические вызовы. Кроме того, это расширит их возможности по освоению новых рынков сбыта, в частности, Азии и Африки, в которых нуждается Украина в условиях войны.

Речь идет о товарах, классифицируемых по таким кодам согласно УКТВЭД:

1001 (пшеница),

1002 (рожь),

1003 (ячмень),

1004 (овес),

1005 (кукуруза),

1201 (соя),

1205 (рапс),

1206 00 (подсолнечник),

1507 (масло соевое),

1512 (масло подсолнечное),

1514 (масло рапсовое)

2306 (жмых).

В то же время предельные сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных видов аграрной продукции будут оставаться на 60 дней меньше, чем для всех других товаров отечественного экспорта (180 дней). Это и дальше будет способствовать улучшению дисциплины своевременного возвращения валютной выручки в Украину в агросекторе, отметили в НБУ.

Импорт военных товаров

НБУ также отменил предельные сроки расчетов для товаров военного и двойного использования и импортируемых исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам оборудования.

Эти изменения касаются импорта соответствующих товаров и оборудования с целью создания и/или расширения производственных мощностей для изготовления товаров оборонного назначения в рамках выполнения таких контрактов с государственными заказчиками. Предполагается, что исполнители государственных контрактов должны быть включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

НБУ ожидает, что соответствующие изменения создадут условия по усилению устойчивости сектора национальной безопасности и обороны Украины.