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Экспортерам зерна увеличили срок возврата валюты в Украину: на что это повлияет

Украина, Четверг 11 июля 2024 08:11
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Экспортерам зерна увеличили срок возврата валюты в Украину: на что это повлияет Фото: Экспортеры зерна будут возвращать валютную выручку в течение 120 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины увеличил с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции, проведенных с 12 июля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, увеличение сроков позволит поддержать отечественных экспортеров агропродукции, учитывая логистические вызовы. Кроме того, это расширит их возможности по освоению новых рынков сбыта, в частности, Азии и Африки, в которых нуждается Украина в условиях войны.

Речь идет о товарах, классифицируемых по таким кодам согласно УКТВЭД:

  • 1001 (пшеница),
  • 1002 (рожь),
  • 1003 (ячмень),
  • 1004 (овес),
  • 1005 (кукуруза),
  • 1201 (соя),
  • 1205 (рапс),
  • 1206 00 (подсолнечник),
  • 1507 (масло соевое),
  • 1512 (масло подсолнечное),
  • 1514 (масло рапсовое)
  • 2306 (жмых).

В то же время предельные сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных видов аграрной продукции будут оставаться на 60 дней меньше, чем для всех других товаров отечественного экспорта (180 дней). Это и дальше будет способствовать улучшению дисциплины своевременного возвращения валютной выручки в Украину в агросекторе, отметили в НБУ.

Импорт военных товаров

НБУ также отменил предельные сроки расчетов для товаров военного и двойного использования и импортируемых исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам оборудования.

Эти изменения касаются импорта соответствующих товаров и оборудования с целью создания и/или расширения производственных мощностей для изготовления товаров оборонного назначения в рамках выполнения таких контрактов с государственными заказчиками. Предполагается, что исполнители государственных контрактов должны быть включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

НБУ ожидает, что соответствующие изменения создадут условия по усилению устойчивости сектора национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с 11 ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза – со 180 до 90 дней из-за того, что зернотрейдеры не вернули в Украину миллиарды долларов выручки.

Это решение НБУ привело к дополнительным поступлениям от экспорта на сотни миллионов долларов ежемесячно .

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